Трамп считает, что наступление правительственных сил Йемена на хуситов будет успешным

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что контрнаступательная операция правительственных войск Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы) пройдет успешно.

"Все сложится очень хорошо", - ответил Трамп на просьбу журналиста прокомментировать действия правительственных сил Йемена и Саудовской Аравии против хуситов.

В понедельник председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил о старте операции "Рассвет Йемена", нацеленной на борьбу с хуситами и освобождение столицы страны Саны. Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным силам Йемена, нанося авиаудары по позициям хуситов. Йемен имеет для Саудовской Аравии огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.