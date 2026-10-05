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Трамп считает, что наступление правительственных сил Йемена на хуситов будет успешным

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что контрнаступательная операция правительственных войск Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы) пройдет успешно.

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"Все сложится очень хорошо", - ответил Трамп на просьбу журналиста прокомментировать действия правительственных сил Йемена и Саудовской Аравии против хуситов.

В понедельник председатель Руководящего президентского совета Йемена Рашад Мухаммед Аль-Алими заявил о старте операции "Рассвет Йемена", нацеленной на борьбу с хуситами и освобождение столицы страны Саны. Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным силам Йемена, нанося авиаудары по позициям хуситов. Йемен имеет для Саудовской Аравии огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.

Хроника 28 февраля – 05 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Йемен хуситы
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