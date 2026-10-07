В Израиле проходят траурные церемонии по случаю третьей годовщины атаки ХАМАС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В израильских городах проходят траурные церемонии по случаю третьей годовщины атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщает в среду The Times of Israel.

Президент Израиля Ицхак Герцог зажег мемориальную свечу в Президентской резиденции в Иерусалиме ровно в 6:29 утра - это время, когда члены боевого крыла ХАМАС напали на Израиль.

"Три года невыносимой боли, потерь и страданий. Мы помним всех убитых и всех павших в бою", - написал он в соцсети Х.

Лидеры оппозиции посещают пострадавшие от действий ХАМАС районы на юге Израиля. Траурные церемонии посетили лидер партии "Яшар" Гади Айзенкот и экс-глава правительства Израиля, кандидат в премьеры от правой коалиции "Вместе" Нафтали Беннет.

Мероприятия проходят, в частности, в бомбоубежищах и на месте проведения музыкального фестиваля "Нова", где члены ХАМАС убили около 350 человек.

Свои соболезнования Израилю, среди прочих, выразили премьер-министр Великобритании Энди Бернем, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"ХАМАС принес невыразимые страдания израильскому народу и оставил после себя опустошение", - подчеркнула она.

Акции, посвященные трагическим событиям, прошли не только в Израиле. Так, в Нью-Йорке группа активистов расклеила 500 стикеров с лицами тех, кто погиб 7 октября. На каждом стикере было черно-белое фото человека с указанием имени, национальности, подписью о том, что он "был убит 7 октября", и надписью: "Пусть память о них будет благословенна" на английском и иврите.

СМИ отмечают, что это первая годовщина с тех пор, как все заложники, которых группировка на протяжении долгих месяцев держала в секторе Газа, вернулись домой.

Согласно данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), за три года боевых действий израильские военные нанесли удары по 65 тыс. целей в секторе Газа, когда по Израилю с палестинской стороны за время конфликта запустили около 10 тыс. ракет и снарядов.

После установления режима прекращения огня в октябре 2025 года Израиль расширил зону своего контроля в секторе Газа с первоначальных 53% до примерно 63%. Кроме того, Армия обороны Израиля разместила около 40 военных постов на контролируемой Израилем части сектора Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, в результате которого были убиты около 1,2 тыс. человек и 251 были взяты в заложники. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.