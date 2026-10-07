Азербайджан выразил Берлину протест из-за публикации по делу экс-главы немецкой разведки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан выразил Германии протест в связи с упоминанием страны немецким изданием Der Spiegel в рамках расследования в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Августа Ханнинга, сообщило агентство APA со ссылкой на источники.

По информации агентства, протест направлен в офис канцлера Германии, в МИД страны, а также по линии спецслужб.

Der Spiegel ранее сообщил, что Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, якобы мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через бывшего руководителя своего аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана в связи с публикацией в Der Spiegel ранее в среду выступил с заявлением, назвав эту публикацию дезинформацией и частью клеветнической кампании, проводимой в последнее время против Азербайджана.

"Вызывает серьезную обеспокоенность то, что необоснованные утверждения, связывающие Азербайджан с упомянутым расследованием, первоначально распространенные немецким изданием Der Spiegel... и другими международными медиа, преподносятся широкой аудитории как факты. Введение подобных материалов в информационный оборот без ссылки на официальный источник расценивается как недопустимая информационная манипуляция", - говорилось в заявлении совета.

Совет осудил подобные случаи дезинформации, направленные на представление Азербайджана в негативном контексте в международном информационном пространстве.

6 октября Ханнинга задержали в Германии по подозрению в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Следствие подозревает Ханнинга в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на госизмену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве.

Расследование в отношении Ханнинга идет на протяжении нескольких месяцев.