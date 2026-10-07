Поиск

Азербайджан выразил Берлину протест из-за публикации по делу экс-главы немецкой разведки

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан выразил Германии протест в связи с упоминанием страны немецким изданием Der Spiegel в рамках расследования в отношении бывшего главы Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Августа Ханнинга, сообщило агентство APA со ссылкой на источники.

По информации агентства, протест направлен в офис канцлера Германии, в МИД страны, а также по линии спецслужб.

Der Spiegel ранее сообщил, что Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже, якобы мог готовить аналитический доклад для азербайджанской разведки. По данным издания, Ханнинг получил секретные документы через бывшего руководителя своего аппарата в BND и использовал их при подготовке аналитического материала.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана в связи с публикацией в Der Spiegel ранее в среду выступил с заявлением, назвав эту публикацию дезинформацией и частью клеветнической кампании, проводимой в последнее время против Азербайджана.

"Вызывает серьезную обеспокоенность то, что необоснованные утверждения, связывающие Азербайджан с упомянутым расследованием, первоначально распространенные немецким изданием Der Spiegel... и другими международными медиа, преподносятся широкой аудитории как факты. Введение подобных материалов в информационный оборот без ссылки на официальный источник расценивается как недопустимая информационная манипуляция", - говорилось в заявлении совета.

Совет осудил подобные случаи дезинформации, направленные на представление Азербайджана в негативном контексте в международном информационном пространстве.

6 октября Ханнинга задержали в Германии по подозрению в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Следствие подозревает Ханнинга в шпионаже, добывании государственной тайны и покушении на госизмену. Вместе с ним был задержан бывший помощник Манфред Д., которого обвиняют в пособничестве.

Расследование в отношении Ханнинга идет на протяжении нескольких месяцев.

Азербайджан Германия Август Ханнинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии

 Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии

Французских учителей призвали присоединиться к забастовке лицеистов 8 октября

 Французских учителей призвали присоединиться к забастовке лицеистов 8 октября

Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

 Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

"Мосбиржа" подала иск в суд ЕС после введения санкций

Японских пивоваров заподозрили в ценовом сговоре

Полиции Франции запретили применять оглушающие гранаты во время протестов учащихся

 Полиции Франции запретили применять оглушающие гранаты во время протестов учащихся

В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

 В Таиланде туристический сбор могут ввести в начале 2027 года

Нобелевскую премию по химии присудили за изучение зеркальных изомеров аминокислот

 Нобелевскую премию по химии присудили за изучение зеркальных изомеров аминокислот

Суд оправдал экс-президента Южной Кореи по делу об опросах

 Суд оправдал экс-президента Южной Кореи по делу об опросах

Постпреды стран ЕС согласовали санкции против более 1500 физлиц и юрлиц из РФ

 Постпреды стран ЕС согласовали санкции против более 1500 физлиц и юрлиц из РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12155 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3844 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов