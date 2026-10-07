В Таиланде задумались о введении налога на выезд из страны

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Минфин Таиланда рассматривает возможность введения нового налога на выезд из страны, в том числе для иностранных граждан, сообщает The Nation со ссылкой на законопроект.

Налог предложено ввести и для жителей Таиланда и для иностранцев, за исключением нескольких категорий граждан. Первоначальный размер налога - 1 тысяча батов за один выезд (2,5 тысячи рублей), однако он может вырасти до 5 тысяч батов.

Как отмечает газета, на первом этапе налог планируют взимать только с путешественников, покидающих Таиланд на самолете, в дальнейшем меру планируется распространить на сухопутные и морские поездки за рубеж.

"Согласно законопроекту, путешественники будут обязаны оплатить налог до выезда из Таиланда. Предполагается, что оплата сбора будет проходить одновременно с покупкой авиабилета", - пишет The Nation.

Законопроект проходит общественное обсуждение, которое продлится до 29 октября.

Ранее власти Таиланда анонсировали введение туристического налога для иностранцев, который планируют ввести в начале 2027 года.