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КСИР сообщил об удалении иностранных кораблей от иранских террвод

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Корабли иностранных ВМС, опасаясь военного потенциала Ирана ушли от его территориальных вод более чем на тысячу км, заявил заместитель командующего Корпусом стражей Исламской революции бригадный генерал Ядолла Джавани. Об этом сообщает IRNA.

По словам генерала, иностранные корабли, ранее активно действовавшие в регионе, теперь принимают во внимание ракеты, беспилотники и возможности Ирана на море и отплыли свыше чем на 1 тысячу км от иранских территориальных вод. Он подчеркнул, что будущее региона будут определять режим коллективной безопасности, выработанный исламскими странами, с учетом "полного ухода агрессоров".

Госсекретарь США Марко Рубио 7 октября заявил, что Иран полностью потерял контроль над Ормузским проливом, и что этот водный путь открыт. По словам госсекретаря, через него вывозят почти столько же нефти, как до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года.

Советник КСИР Мохаммад Реза Нагди в этот же день заверил, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив и планирует перекрыть несогласованные с Тегераном маршруты.

Middle East Eye уточняет, что до военных действий через Ормузский пролив транспортировали 20 млн баррелей энергоресурсов в день. Поставки достигли уровня, близкого к тому, что предшествовал конфликту, благодаря "кулуарным сделкам между странами Персидского залива и Ираном, а также собственному экспорту Тегерана".

Хроника 28 февраля – 07 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР Иран США Марко Рубио Ормузский пролив Ядолла Джавани
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