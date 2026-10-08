В CENTCOM заявили, что через Ормуз ежедневно провозят 20 млн баррелей нефти

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В данный момент через Ормузский пролив осуществляется движение торговых судов, перевозящих коммерческие грузы и энергоносители, в том числе 20 млн баррелей сырой нефти, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Соединенные Штаты и их региональные партнеры полностью контролируют пролив", - говорится в сообщении.

В командовании назвали ложным утверждение, сделанное ранее генералом Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), что "Ормузский пролив закрыт" и его страна обладает "полным контролем над ним".