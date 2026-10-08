Поиск

В CENTCOM заявили, что через Ормуз ежедневно провозят 20 млн баррелей нефти

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В данный момент через Ормузский пролив осуществляется движение торговых судов, перевозящих коммерческие грузы и энергоносители, в том числе 20 млн баррелей сырой нефти, заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Соединенные Штаты и их региональные партнеры полностью контролируют пролив", - говорится в сообщении.

В командовании назвали ложным утверждение, сделанное ранее генералом Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), что "Ормузский пролив закрыт" и его страна обладает "полным контролем над ним".

Хроника 28 февраля – 08 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пентагон разрабатывает возможные планы ударов по Ирану до промежуточных выборов

Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе

 Иран и Оман согласовали безопасные маршруты судоходства в Ормузском проливе

Сирия рассматривает возможность участия своих военных в борьбе с хуситами

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

В Италии задумались о досрочных выборах в парламент

 В Италии задумались о досрочных выборах в парламент

Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

Постпреды ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров с Украиной и Молдавией

В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

 В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

В Таиланде задумались о введении налога на выезд из страны

Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии

 Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3851 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12163 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов