Axios узнал, что Пентагон готовит массированные удары по энергообъектам Ирана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В случае возобновления масштабных боевых действий против Ирана Вооруженные силы (ВС) США собираются нанести массированные авиаудары по иранским объектам энергетической и ядерной инфраструктуры, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники, ознакомленные с разрабатываемыми Пентагоном планами.

В минувшую пятницу команда президента США Дональда Трампа по национальной безопасности провела в Кэмп-Дэвиде многочасовое совещание. Один из израильских чиновников сообщил Axios, что часть встречи была посвящена возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана.

Вслед за этим, по словам американских официальных лиц, несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию ВС США (CENTCOM) завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий против Ирана.

"Задача ведомства - разработать и представить президенту варианты военных действий", - заявил в разговоре с Axios представитель Пентагона.

По данным источников портала, в директиве Пентагона не была указана конкретная дата нанесения ударов, и Трамп пока не принял окончательного решения.

"Обсуждение возможного возобновления масштабных боевых действий против Ирана активизировалось. Вероятность того, что это произойдет до выборов (ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США - ИФ), невелика, но мы не исключаем такой возможности. После промежуточных выборов вероятность такого развития событий значительно возрастает", - отметил второй израильский чиновник.

В среду президент Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Это был их второй разговор за последние дни, тогда как до этого они практически не общались на протяжении многих недель.

Ранее в среду издание The Atlantic сообщило, что Трамп рассматривает возможность нанесения удара по Ирану еще до промежуточных выборов.

Между тем, как указывает Axios, представитель Белого дома отметил, что у Трампа в любой момент есть возможность выбрать любой из вариантов действий.

"США занимают очень сильную позицию: они контролируют Ормузский пролив, а экономика Ирана рушится. Иран сильно пострадал, и развитие событий пойдет по одному из двух путей - легкому или трудному. У президента Трампа на руках все козыри, и он поступит так, как будет лучше для Соединенных Штатов", - сказал чиновник.

Axios также отмечает: если активные боевые действия возобновятся, то, вероятнее всего, они будут вестись при тесном взаимодействии США и Израиля и с участием израильских вооруженных сил. Два израильских чиновника портала охарактеризовали состояние иранского режима как отчаянное и параноидальное, что может подтолкнуть его к нанесению превентивного удара.