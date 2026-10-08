Великобритания ввела санкции против "Зарубежнефти" и холдинговой структуры ИНК

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" и холдинговая структура "Иркутской нефтяной компании" - АО "ИНК-Капитал" - с 8 октября находятся под санкциями Великобритании, сообщает сайт британского правительства.

Активы этих компаний будут заморожены, им будет запрещено оказывать трастовые услуги, а также их затронут транспортные санкции.

В Лондоне объяснили, что ввели против них санкции за то, что они получают выгоду от российского правительства или оказывают ему поддержку посредством ведения бизнеса в энергетическом секторе. В случае с "Зарубежнефтью" также подчеркивается ее аффилированность с российским правительством.

"Зарубежнефть" занимается разработкой нефтегазовых месторождений на территории России и за рубежом. Единственным акционером компании является государство в лице Росимущества.

"Иркутская нефтяная компания" - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. ИНК зарегистрирована в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку более 50 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Якутии.