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Индивидуальные санкции ЕС против россиян за дестабилизацию за рубежом продлены на год

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС решил продлить на год - до 9 октября 2027 года - действие индивидуальных санкций против лиц, ответственных, по мнению Евросоюза, "за дестабилизирующие действия России за рубежом".

"В настоящее время ограничительные меры в связи с дестабилизирующей деятельностью России распространяются на 80 физических и 20 юридических лиц. В отношении включенных в санкционный список лиц применяется мера по замораживанию активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы. На физических лиц также распространяется запрет на въезд на территорию ЕС и транзит через нее", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Механизм ограничительных мер по данному санкционному режиму ЕС в отношении России был утвержден 8 октября 2024 года. Речь идет об "усиливающейся гибридной активности", включая "манипулирование информацией и вмешательство извне" в отношении Евросоюза, его стран-участниц и партнеров.

"ЕС и его страны-участницы продолжат использовать весь спектр имеющихся инструментов для защиты от подобных злонамеренных действий, а также для их предотвращения, сдерживания и реагирования на них", - заявили в Брюсселе.

Евросоюз ЕС Совет ЕС
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