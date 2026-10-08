Поиск

Суд продлил допуск журналистов CNN, MS Now и Politico в Белый дом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Судья округа Колумбия Тимоти Келли принял решение продлить временный допуск репортеров CNN, MS Now и Politico в Белый дом до 13 октября, сообщает в четверг издание Politico.

Отмечается, что Келли рассматривает возможность восстановить аккредитацию журналистов на более долгий срок - пока длится судебное разбирательство. Окончательное решение он намерен принять 13 октября.

Судья подчеркнул, что при рассмотрении дела обязан следовать многолетнему прецеденту, согласно которому Белый дом не вправе лишать репортеров аккредитации без надлежащей правовой процедуры.

В свою очередь представитель Минюста США Майкл Велчик заявил, что решение об отстранении журналистов принято из соображений национальной безопасности, а потому Белый дом имеет право прибегать к таким мерам. "С нашей точки зрения, это входит в компетенцию президента", - добавил он.

В сентябре президент США отстранил журналистов CNN, Politico и MS Now от освещения событий в Белом доме, поскольку, по его мнению, они "постоянно публикуют ложную информацию".

Тогда эти компании подали иск в суд в округе Колумбия. Они заявили, что решение нарушает их право на свободу слова. Позже по постановлению окружного судьи журналисты CNN, Politico и MS Now получили временный допуск для освещения событий в Белом доме. Келли принял такое решение, так как пришел к выводу, что отстранение СМИ от работы может нарушать Конституцию. За период действия нового постановления он планирует подробнее изучить дело.

CNN Politico MS Now журналисты США Белый дом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева в пятницу

Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

Путин встретился со Шредером

Путин "на полях" саммита СНГ пообщался с Алиевым

На новых британских фунтах появятся изображения тупика и шмеля

В США в сентябре продажи украшений с натуральными бриллиантами упали после долгого роста

 В США в сентябре продажи украшений с натуральными бриллиантами упали после долгого роста

Трамп настаивает на обязательной замене термина ИИ на "суперинтеллект"

Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

 Трамп пообещал, что до американских выборов 3 ноября ударов по Ирану не будет

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

 Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта

 Глава МИД Турции предостерег от превращения Черного моря в зону конфликта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3860 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12178 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов