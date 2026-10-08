Суд продлил допуск журналистов CNN, MS Now и Politico в Белый дом

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Судья округа Колумбия Тимоти Келли принял решение продлить временный допуск репортеров CNN, MS Now и Politico в Белый дом до 13 октября, сообщает в четверг издание Politico.

Отмечается, что Келли рассматривает возможность восстановить аккредитацию журналистов на более долгий срок - пока длится судебное разбирательство. Окончательное решение он намерен принять 13 октября.

Судья подчеркнул, что при рассмотрении дела обязан следовать многолетнему прецеденту, согласно которому Белый дом не вправе лишать репортеров аккредитации без надлежащей правовой процедуры.

В свою очередь представитель Минюста США Майкл Велчик заявил, что решение об отстранении журналистов принято из соображений национальной безопасности, а потому Белый дом имеет право прибегать к таким мерам. "С нашей точки зрения, это входит в компетенцию президента", - добавил он.

В сентябре президент США отстранил журналистов CNN, Politico и MS Now от освещения событий в Белом доме, поскольку, по его мнению, они "постоянно публикуют ложную информацию".

Тогда эти компании подали иск в суд в округе Колумбия. Они заявили, что решение нарушает их право на свободу слова. Позже по постановлению окружного судьи журналисты CNN, Politico и MS Now получили временный допуск для освещения событий в Белом доме. Келли принял такое решение, так как пришел к выводу, что отстранение СМИ от работы может нарушать Конституцию. За период действия нового постановления он планирует подробнее изучить дело.