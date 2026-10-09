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Пентагон заключил контракт на закупку противоракет SM-3 стоимостью $6,3 млрд

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Министерство войны США сообщило о заключении с компанией Raytheon (входящей в состав корпорации RTX Corp.) контракт на закупку противоракет SM-3 Blk IB (Standard Missile-3 Block IB) для американских ВМС на сумму $6,3 млрд.

"Ракета SM-3 Blk IB доказала свое оперативное превосходство, позволяющее одерживать верх над любым противником в любой точке мира, - заявил заместитель министра обороны по закупкам и материально-техническому обеспечению Майкл Даффи. - Этот контракт обеспечивает стабильность производства для предприятий оборонно-промышленного комплекса, устраняет узкие места на нижних уровнях производственной цепочки и гарантирует, что наши флоты и объединенные боевые командования будут располагать противоракетами, необходимыми для доминирования на поле боя - будь то в воздухе, на море или на суше".

Соглашение рассчитано на пять лет и предусматривает возможность продления еще на два года, обеспечивая стабильность многолетних закупок ключевых средств противоракетной обороны для вооруженных сил, говорится в сообщении Пентагона.

Уточняется, что в рамках контракта компания Raytheon немедленно приступает к выполнению заказа на предприятиях в Тусоне, штат Аризона, и Хантсвилле, штат Алабама.

На минувшей неделе ВМС США сообщили также о заключении с компанией Raytheon контракта на сумму $24,4 млрд на поставку ракет-перехватчиков Standard Missile-6 (SM-6) для оснащения боевых кораблей американского флота. Этот пятилетний контракт с возможностью продления еще на два года призван обеспечить стабильные и надежные поставки ракет SM-6, способных выполнять функции как противоракетной обороны, так и задачи по нанесению ударов, отметили в ВМС.

Кроме того, в августе ВМС США также заключили контракт с корпорацией RTX Corp. на сумму $23 млрд на новые крылатые ракеты Tomahawk морского базирования. В настоящее время ее завод в Тусоне, штат Аризона, работает круглосуточно, чтобы увеличить производство этих и других ракет, но их поступление идет медленно. Представитель корпорации заявил, что компания продолжит инвестировать средства для достижения своей долгосрочной цели - производства более 1 тыс. ракет Tomahawk в год. Но, по словам источника газеты The Wall Street Journal, знакомого с ситуацией, в этом году планируется произвести не более 400 единиц.

США Пентагон RTX ракеты SM-3
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