КНДР считает предложение Сеула о медицинской помощи "клоунадой" и отклоняет его

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Заведующая отделом ЦК ТПК и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон вновь заявила, что Пхеньян отклонил предложение Южной Кореи о предоставлении гуманитарной медицинской помощи, назвав этот жест "клоунадой".

"Фарс про взрыв мины и клоунада поддержки медицинскими средствами Республики Корея являются всего лишь двумя сторонами монеты, отлитой врожденной привычкой к конфронтации с нашим государством", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, опубликованном ЦТАК.

По мнению сестры Ким Чен Ына, настоящая цель Сеула - "подорвать достоинство и имидж КНДР".

"По поручению главы нашего государства и по единодушному мнению корейского народа я заявляю, что мы впредь будем полностью отворачиваться от подонков человечества РК и игнорировать их", - резюмировала Ким Е Чжон.

Ранее Южная Корея предложила отправить в больницу в Пхеньяне в рамках программы гуманитарной медицинской помощи 1 тыс. 431 предмет медицинского назначения 166 различных категорий.

Это предложение поступило на фоне требований Сеула к Пхеньяну принести извинения и принять меры в связи с недавним взрывом, как считают в Южной Корее, северокорейских мин, произошедшим в демилитаризованной зоне. В результате инцидента 21 сентября пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Северная Корея отрицает свою причастность к взрыву. Пхеньян обвинил Сеул в фальсификации результатов расследования и предупредил о "немедленном и беспощадном" возмездии в случае обстрела своих войск.