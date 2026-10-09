Поиск

КНДР считает предложение Сеула о медицинской помощи "клоунадой" и отклоняет его

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Заведующая отделом ЦК ТПК и сестра лидера КНДР Ким Е Чжон вновь заявила, что Пхеньян отклонил предложение Южной Кореи о предоставлении гуманитарной медицинской помощи, назвав этот жест "клоунадой".

"Фарс про взрыв мины и клоунада поддержки медицинскими средствами Республики Корея являются всего лишь двумя сторонами монеты, отлитой врожденной привычкой к конфронтации с нашим государством", - говорится в заявлении Ким Е Чжон, опубликованном ЦТАК.

По мнению сестры Ким Чен Ына, настоящая цель Сеула - "подорвать достоинство и имидж КНДР".

"По поручению главы нашего государства и по единодушному мнению корейского народа я заявляю, что мы впредь будем полностью отворачиваться от подонков человечества РК и игнорировать их", - резюмировала Ким Е Чжон.

Ранее Южная Корея предложила отправить в больницу в Пхеньяне в рамках программы гуманитарной медицинской помощи 1 тыс. 431 предмет медицинского назначения 166 различных категорий.

Это предложение поступило на фоне требований Сеула к Пхеньяну принести извинения и принять меры в связи с недавним взрывом, как считают в Южной Корее, северокорейских мин, произошедшим в демилитаризованной зоне. В результате инцидента 21 сентября пострадали трое южнокорейских военнослужащих.

Северная Корея отрицает свою причастность к взрыву. Пхеньян обвинил Сеул в фальсификации результатов расследования и предупредил о "немедленном и беспощадном" возмездии в случае обстрела своих войск.

КНДР Ким Е Чжон Южная Корея медицинская помощь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трампу предложили план трехдневной интенсивной военной операции против Ирана

В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

 В Иране заявили, что производят достаточно вооружений для затяжной войны

Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

 Axios пишет, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву позже в октябре

Иранские СМИ сообщают о "мощных взрывах" в южной части Ормузского пролива

Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

 Трамп заявил, что его слова об уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего исказили

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Киева в пятницу

Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

 Во Франции продолжаются массовые протесты учащейся молодежи

Путин встретился со Шредером

Путин "на полях" саммита СНГ пообщался с Алиевым

На новых британских фунтах появятся изображения тупика и шмеля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3866 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12181 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов