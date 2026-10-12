Поиск

Уиткофф и Кушнер пока не планируют посещать Россию

Американские переговорщики выясняют переговорную позицию Киева и Европы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пока не планируют визит в Россию, потому что сначала хотят понять переговорную позицию Украины и ее европейских партнеров, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

В миреТрамп добивается от России и Украины приостановки ударов исключительно по НПЗЧитать подробнее

"Спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пока поставили на паузу планы посещения Москвы. Пауза продлится как минимум до того момента, когда они получат разъяснения о том, готовы ли Украина и европейцы поддержать новое общее предложение для Владимира Путина", - говорится в статье.

В пятницу США провели встречу с делегациями из Украины и Европы во Флориде. Изначально встреча была запланирована на два дня, однако на практике продлилась лишь один. По данным западных СМИ, украинские переговорщики завершили контакты, когда стало известно о договоренностях по поставке российского дизтоплива в США.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Стив Уиткофф Джаред Кушнер Россия Украина Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф и Кушнер пока не планируют посещать Россию

Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

США угрожают заблокировать поставки оружия Украине, если атаки на энергообъекты РФ продолжатся

Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

 Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

Аэропорт в Эр-Рияде вновь попал под удар

Бессент назвал лицемерием европейскую критику договоренностей по дизелю из РФ

 Бессент назвал лицемерием европейскую критику договоренностей по дизелю из РФ

Трамп утверждает, что РФ и Украина согласились на "энергетическое перемирие"

Иранские военные намерены продолжать атаковать суда в Ормузском проливе

Хуситы пообещали и дальше наносить удары по саудовским аэропортам

 Хуситы пообещали и дальше наносить удары по саудовским аэропортам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12239 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3873 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов