Швеция разрешила танкеру Sea Owl 1 покинуть королевство

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Шведское транспортное агентство отменило запрет на использование танкера Sea Owl 1, который в марте 2026 года был задержан береговой охраной возле Треллеборга, сообщило агентство.

"Это означает, что теперь судно свободно для выхода из Швеции", - говорится в сообщении.

На момент ареста танкер находился под флагом Коморских островов. Однако шведские власти заподозрили, что он использует ложный флаг и тем самым нарушает морское дорожное законодательство страны. Позже шведский вещатель SVT заявил, что судно сменило флаг на Камерун. Однако транспортное агентство тогда получило подтверждение от Камеруна, что смена флага была фальшивой. В этой связи танкеру был продлен запрет на работу на неопределенный срок.

Агентство сообщила, что получено подтверждение регистрации судна под флагом Экваториальной Гвинеи.

"Для нас было крайне важно получить надежное подтверждение напрямую от государства флага. Это заняло время и значительные работы, но теперь мы получили необходимую информацию, чтобы снять запрет на использование", - заявила представитель агентства Пернилла Валлин.

Танкер Sea Owl I длиной 228 метров находится под санкциями Евросоюза. После задержания судно направили в порт Треллеборга. На его борту находились 10 членов экипажа - граждане России.