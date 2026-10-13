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Лукашенко назвал глупостью заявления о планах захватить Сувалкский коридор

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком в Минске назвал глупостью заявления о планах Белоруссии и России занять так называемый Сувалкский коридор, сообщает его пресс-служба.

"В последнее время в СМИ наши западные "друзья" развернули кампанию, что Россия нападет на страны Балтии как минимум, возможно, на Польшу с территории Беларуси и вместе с Беларусью. Второе направление их критики так называемой в отношении Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области", - сказал он.

"Я не хочу тут оправдываться перед ними. Это - глупость полная", - добавил он.

Сувалкский коридор - это расположенный вдоль границы Польши и Литвы сухопутный участок длиной около 100 км, который соединяет территорию стран Балтии с остальными членами НАТО и одновременно разделяет Белоруссию и Калининградскую область России.

Александр Лукашенко НАТО Белоруссия Литва Калининградская область Польша Сувалкский коридор
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