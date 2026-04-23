Поиск

Сейм Литвы одобрил строительство военного полигона в Сувалкском коридоре

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России, сообщило Минобороны Литвы.

"Принятое решение укрепляет важный проект по созданию военной учебной инфраструктуры, направленный на повышение боеготовности Вооруженных сил Литвы и обеспечение безопасности восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.

"Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность", - добавили в министерстве.

Ранее эти проекты одобрило литовское правительство.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Евросоюза.

Евросоюз Литва Минобороны НАТО Белоруссия Сувалкский коридор Таураге
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
