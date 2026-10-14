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США сняли санкции с брата и.о. президента Венесуэлы Хорхе Родригеса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - США убрали из санкционных списков председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы и брата временного президента Делси Родригес - Хорхе Родригеса, сообщает сайт Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Хорхе Родригес и его сестра Делси Родригес попали под санкции США осенью 2018 года за поддержку правительства президента Николаса Мадуро. В апреле 2026 США отменили санкции, введенные против временного президента Венесуэлы.

Родригес, занимавшая ранее пост вице-президента Венесуэлы, принесла присягу 5 января 2026 года в качестве временного президента страны. Это произошло после того, как американские военные захватили в Каракасе Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле.

Хроника 03 января – 14 октября 2026 года Военная операция США в Венесуэле
OFAC Минфин США Хорхе Родригес Венесуэла Делси Родригес Николас Мадуро
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