США сняли санкции с брата и.о. президента Венесуэлы Хорхе Родригеса

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - США убрали из санкционных списков председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы и брата временного президента Делси Родригес - Хорхе Родригеса, сообщает сайт Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Хорхе Родригес и его сестра Делси Родригес попали под санкции США осенью 2018 года за поддержку правительства президента Николаса Мадуро. В апреле 2026 США отменили санкции, введенные против временного президента Венесуэлы.

Родригес, занимавшая ранее пост вице-президента Венесуэлы, принесла присягу 5 января 2026 года в качестве временного президента страны. Это произошло после того, как американские военные захватили в Каракасе Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле.