Мадуро и его жене в США предъявипли новые обвинения в пытках оппонентов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Отстраненному от власти президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес в США предъявлено дополнительное уголовное обвинение в США в связи с обвинениями в пытках политических оппонентов с целью удержания власти в стране, сообщают американские СМИ.

Они ссылаются на свидетельства обвинения, по которым, в частности, сотрудники управления военной контрразведки Венесуэлы допрашивали одного сотрудника, подвергая его пыткам и воздействию электрического тока около 20 раз.

Адвокаты Мадуро и Флорес никак не прокомментировали эти публикации.

Мадуро и Флорес были захвачены в результате операции американского спецназа в Каракасе в январе 2026 года. Они не признали себя виновными по первоначальным обвинениям в наркоторговле, и с момента задержания содержатся в следственном изоляторе Бруклина.

Судебное разбирательство назначено на 1 июня 2027 года.

Как стало известно, Флорес намерена попросить американский суд освободить ее из предварительного заключения под залог по состоянию здоровья, чтобы она смогла пройти кардиологическую процедуру и восстановиться в более комфортных условиях.