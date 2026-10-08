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Супруге Николаса Мадуро отказано в освобождении под залог

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральный судья в США в четверг отклонил ходатайство об освобождении под залог Силии Флорес, супруги отстраненного от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщают СМИ.

По их данным, это решение было принято спустя несколько часов после того, как прокуратура США предъявила супругам дополнительное обвинение в сговоре с целью пыток американцев, содержавшихся под стражей в Венесуэле. Ранее против Мадуро и Флорес были выдвинуты обвинения в наркоторговле.

Адвокаты Флорес просили судью разрешить ей пройти реабилитацию вне тюремной камеры в связи с заболеванием сердца и предложили использовать GPS-трекеры, а также видеонаблюдение для того, чтобы осуществлять наблюдение за ней.

Судья, отклоняя ходатайство, заявил, что обвинения в отношении Флорес очень серьезны, и отметил, что без точного диагноза предоставление возможности освобождения под залог было бы преждевременным.

Представители прокуратуры, несмотря на возражения защиты, в свою очередь выступили с утверждениями о том, что Флорес в случае освобождения под залог может сбежать.

Хроника 03 января – 08 октября 2026 года Военная операция США в Венесуэле
США Венесуэла Николас Мадуро Силия Флорес
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