Трамп заявил о хороших отношениях с руководством Венесуэлы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"Мы и сейчас хорошо работаем вместе", - сказал журналу Time.

При этом он не исключил, что в обозримом будущем в Венесуэле могут пройти выборы: "Выборы могут быть, но, я думаю, что пока еще слишком рано. Я бы обсудил с ней это".

Он добавил, что в последнее время в Венесуэлу вернулись компании Exxon и Chevron, которые приносят доход самим себе, но и венесуэльскому государству.