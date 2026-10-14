Парламент Саксонии-Анхальт призвал добиваться от Берлина прекращении помощи Киеву

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию, призывающую Германию прекратить помощь Украине, сообщают европейские СМИ.

Резолюцию поддержали левая партия "Союз Сары Вагенкнехт" и ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая заняла первое место на сентябрьских выборах в этот ландтаг.

Партии призывают нынешнего главу правительства земли Свена Шульце выступить в Бундесрате за мирные переговоры с Россией.

Европейские СМИ отмечают, что голосование было символическим, поскольку ландтаги не принимают участия во внешней политике государства. Однако журналисты обращают внимание на объединение усилий этих идеологически довольно разных партий. Ранее в "Союзе Сары Вагенкнехт" выражали стремление сотрудничать с АдГ, с которой они разделяют желание восстановить связи с Россией и бороться с иммиграцией.