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Число атакованных в Ормузском проливе судов достигло максимума с начала войны США и Ирана

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 10 торговых судов подверглись атакам в районе Ормузского пролива с минувшего воскресенья, следует из данных Международной морской организации ООН (IMO) и Управления морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO).

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Это является рекордным показателем с момента начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

Так, во вторник было атаковано четыре судна, а в воскресенье - шесть, что стало самым высоким суточным показателем числа нападений с начала конфликта.

Впервые Иран начал атаковать торговые суда, следующие через этот стратегически важный пролив, в марте в ответ на удары США и Израиля по своей территории. С тех пор Тегеран продолжает бить по судам, проходящим по несанкционированным маршрутам.

С начала октября всего было зафиксировано 23 нападения, что почти вдвое превышает среднемесячное число инцидентов, регистрировавшихся с начала войны.

Кроме того, в среду под иранские удары в районе Ормузского пролива попали контейнеровоз и сухогруз. В Корпусе стражей Исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что контейнеровоз столкнулся с миной при попытке пройти через запрещенную Тегераном для коммерческого судоходства зону и затонул после сильного пожара.

В среду также недалеко от пролива затонул сухогруз Cape Dao под флагом Антигуа и Барбуды. Он попал под обстрел еще 23 сентября.

КСИР постоянно предупреждает об опасности использования южного маршрута в Ормузском проливе, который проходит вблизи побережья Омана. При этом он подчеркивает, что пролив остается под наблюдением и полным контролем его сил.

Хроника 28 февраля – 15 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив суда Иран
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