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Саудовская Аравия перехватила беспилотник, запущенный хуситами

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Саудовские средства противовоздушной обороны в четверг утром успешно перехватили и уничтожили ударный беспилотник, запущенный хуситами в направлении Восточной провинции королевства, сообщил представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе с йеменской группировкой.

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Это произошло вслед за тем, как йеменские хуситы накануне пообещали продолжить атаки на аэропорты и нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Накануне хуситы поразили объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco на востоке и в столице королевства Эр-Риаде, а также нанесли удары по столичному международному аэропорту имени короля Халида.

Представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сари предупредил, что хуситы в ближайшее время продолжит наносить удары по объектам инфраструктуры Саудовской Аравии. Сари назвал их "законной целью" и призвал местных жителей эвакуироваться.

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Саудовская Аравия хуситы БПЛА
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