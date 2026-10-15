Маск считает, что Зеленскому пора уходить

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Предприниматель Илон Маск выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора покинуть свой пост.

"И вот бойня продолжается. (...) Зеленскому пора уходить", - отреагировал Маск в соцсети X на пост независимого издателя и политического обозревателя Александра Мьюза.

В своем сообщении Мьюз отметил, что Зеленский больше всего боится окончания украинского конфликта и президентских выборов.

"Если он проиграет, его наверняка подвергнут расследованию и, скорее всего, привлекут к уголовной ответственности - так произошло с 80% его предшественников", - отметил обозреватель.

Кроме того, Маск отреагировал на сообщение американского политического обозревателя Майка Серновича, который заявил о неблагодарности Киева: "Налогоплательщики пожертвовали Зеленскому более $250 млн. Мы все видели на YouTube суперкары с флагами Украины. Дома, которые покупают в Майами и Монако".

Сернович отметил, что дизельной сделкой с Россией президент США Дональд Трамп хотел снизить цены на дизельное топливо, а "получил удар ножом в спину".

"Вызывает беспокойство", - прокомментировал Маск.

Бизнесмен также отреагировал на пост аналитика под именем Samuel, в котором тот пишет, что "SpaceX - частная компания, которая не обязана помогать Украине, но все же вмешалась, когда правительства бездействовали".

"Правда", - отметил Маск.

Ранее Киев сообщил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена в ночь на среду.