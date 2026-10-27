ВМС США в 2027 году начнут размещать атомные подлодки на базе в Перте

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы США начиная с 2007 года начнут размещать на ротационной основе группу ударных атомных подводных лодок класса Virginia на австралийской базе Стирлинг в городе Перт, который расположен на побережье Индийского океана, сообщил Пентагон.

Ранее база уже использовалась для захода американских подлодок для технического обслуживания. Теперь там в рамках трехстороннего оборонного альянса Австралии, Великобритании и США в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS) на ротационной основе будут размещаться четыре американских и одна британская подлодка.

Первой американской субмариной, которая прибудет туда для базирования, станет подлодка USS Colorado.

Многоцелевые ударные подводные лодки четвертого поколения класса Virginia способны нести 12 крылатых ракет морского базирования Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Они предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для нанесения ударов по береговым объектам. В настоящее время в составе ВМС США насчитывается 26 таких подлодок. В перспективе планируется довести их численность до 66 единиц.