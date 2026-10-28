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Двум британцам предъявили обвинения в связи с инцидентом на авиабазе Фэрфорд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Двум подданным Великобритании предъявлены обвинения в связи с произошедшим в конце сентября инцидентом на авиабазе в Англии, на которой базировались американские стратегические бомбардировщики, сообщила Королевская прокурорская служба.

По версии обвинения, речь идет о заговоре, организованном при поддержке Ирана и направленном против военной авиабазы, используемой США в Англии.

По данным прокуратуры, 24-летнему Мохмеду Ахмаду Абдулкариму вменяется содействие иранским спецслужбам, а Нуману Эссгиру - проникновение на охраняемый военный объект с целью совершения действий, наносящих ущерб интересам Великобритании. Оба они являются жителями Лондона.

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Авиабаза Королевских ВВС Фэрфорд на западе Англии использовалась американскими стратегическими бомбардировщиками для нанесения ударов по Ирану. Все самолеты были выведены оттуда после инцидента, произошедшего в конце сентября, когда поздно ночью вблизи периметра базы были задержаны пять человек.

Британские власти связывают этот инцидент с Тегераном. Премьер-министр Энди Бернем заявил, что за этим заговором "почти наверняка" стоит Корпус стражей исламской революции Ирана.

В ходе слушаний в Вестминстерском магистратском суде прокуроры заявили, что Абдулкарим выступал в роли посредника, получая указания от куратора по имени Али. По мнению полиции, этот человек находится за пределами Великобритании и действует в интересах Ирана.

Прокурор Луиза Грей сообщила, что Али дал указание группе мужчин пригнать к авиабазе Фэрфорд три фургона, груженных емкостями с бензином, оставить их там и уйти. Вскоре после этого, рано утром 27 сентября, мужчины получили по телефону сообщение о том, что "в транспортных средствах находится бомба". После этого один из подозреваемых позвонил в полицию, рассказала Грей.

К месту происшествия прибыли вооруженные сотрудники полиции. Были задержаны пять человек, в том числе Эссгир. Военные специалисты-взрывотехники обследовали территорию в поисках взрывных устройств, но ничего подозрительного не нашли. Позднее в полиции сообщили, что в фургонах были обнаружены бочки с бензином, однако взрывчатых веществ найдено не было.

Эссгир был первоначально освобожден под залог, но на прошлой неделе его вновь арестовали. Обвинение, предъявленное ему, связано с предполагаемой "разведывательной" операцией - съемкой военной базы, которая была проведена 22 августа.

Абдулкарим был арестован на прошлой неделе. По версии обвинения, он помогал Али: приобретал оборудование для выполнения этой задачи и получал от него денежные средства на общую сумму около 70 тыс. фунтов стерлингов.

В настоящее время Эссгир оставлен под стражей до следующего судебного заседания, а Абдулкарим, который прибыл в суд в инвалидном кресле, освобожден под залог. Оба должны вновь предстать перед судом 20 ноября.

Иран отрицает свою причастность к инциденту, хотя ранее заявлял, что считает любую базу, используемую для атак против его территории, законной целью.

Иран Великобритания США
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