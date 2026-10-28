Двум британцам предъявили обвинения в связи с инцидентом на авиабазе Фэрфорд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Двум подданным Великобритании предъявлены обвинения в связи с произошедшим в конце сентября инцидентом на авиабазе в Англии, на которой базировались американские стратегические бомбардировщики, сообщила Королевская прокурорская служба.

По версии обвинения, речь идет о заговоре, организованном при поддержке Ирана и направленном против военной авиабазы, используемой США в Англии.

По данным прокуратуры, 24-летнему Мохмеду Ахмаду Абдулкариму вменяется содействие иранским спецслужбам, а Нуману Эссгиру - проникновение на охраняемый военный объект с целью совершения действий, наносящих ущерб интересам Великобритании. Оба они являются жителями Лондона.

Авиабаза Королевских ВВС Фэрфорд на западе Англии использовалась американскими стратегическими бомбардировщиками для нанесения ударов по Ирану. Все самолеты были выведены оттуда после инцидента, произошедшего в конце сентября, когда поздно ночью вблизи периметра базы были задержаны пять человек.

Британские власти связывают этот инцидент с Тегераном. Премьер-министр Энди Бернем заявил, что за этим заговором "почти наверняка" стоит Корпус стражей исламской революции Ирана.

В ходе слушаний в Вестминстерском магистратском суде прокуроры заявили, что Абдулкарим выступал в роли посредника, получая указания от куратора по имени Али. По мнению полиции, этот человек находится за пределами Великобритании и действует в интересах Ирана.

Прокурор Луиза Грей сообщила, что Али дал указание группе мужчин пригнать к авиабазе Фэрфорд три фургона, груженных емкостями с бензином, оставить их там и уйти. Вскоре после этого, рано утром 27 сентября, мужчины получили по телефону сообщение о том, что "в транспортных средствах находится бомба". После этого один из подозреваемых позвонил в полицию, рассказала Грей.

К месту происшествия прибыли вооруженные сотрудники полиции. Были задержаны пять человек, в том числе Эссгир. Военные специалисты-взрывотехники обследовали территорию в поисках взрывных устройств, но ничего подозрительного не нашли. Позднее в полиции сообщили, что в фургонах были обнаружены бочки с бензином, однако взрывчатых веществ найдено не было.

Эссгир был первоначально освобожден под залог, но на прошлой неделе его вновь арестовали. Обвинение, предъявленное ему, связано с предполагаемой "разведывательной" операцией - съемкой военной базы, которая была проведена 22 августа.

Абдулкарим был арестован на прошлой неделе. По версии обвинения, он помогал Али: приобретал оборудование для выполнения этой задачи и получал от него денежные средства на общую сумму около 70 тыс. фунтов стерлингов.

В настоящее время Эссгир оставлен под стражей до следующего судебного заседания, а Абдулкарим, который прибыл в суд в инвалидном кресле, освобожден под залог. Оба должны вновь предстать перед судом 20 ноября.

Иран отрицает свою причастность к инциденту, хотя ранее заявлял, что считает любую базу, используемую для атак против его территории, законной целью.