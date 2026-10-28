В Казахстане начнут строить первую АЭС в 2027 году

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане должны начать строить первую в стране АЭС - "Балхаш" - в 2027 году, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Полагаю возможным и, может быть, необходимым уже в следующем году приступить к строительству АЭС "Балхаш" и подписать соглашение о комплексном сотрудничестве с целью скорейшего начала строительства АЭС "Мойынкум", - сказал он в послании народу Казахстана.

Токаев подчеркнул, что атомная генерация имеет принципиальное значение для Казахстана.

"По итогам всенародного референдума было принято правильное решение по строительству АЭС, причем сразу нескольких станций. Уже сейчас надо подумать о том, как мы будем обеспечивать их урановым сырьем, скажем, через пятьдесят лет и далее. Считаю достойным серьезного рассмотрения предложение о создании государственного стратегического резерва урана, что позволит закрыть потребности казахстанских АЭС на ближайшее столетие", - сказал президент.

По его словам, важно задействовать зарубежных партнеров, участвующих в строительстве АЭС, в создании высокотехнологичных производств в Казахстане, передаче компетенций в области ядерной энергетики, подготовке отечественных специалистов-атомщиков.

"Такие предложения поступают от российских и китайских компаний (...) Разумеется, все переговорные позиции должны быть тщательно отработаны и согласованы с точки зрения учета национальных интересов Казахстана", - резюмировал он.

В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую - "Балхаш" - построит "Росатом", дорожная карта по строительству двух атомных энергоблоков ВВЭР-1200 была подписана в 2025 году. Строительство станции займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 2035-2036 годах. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше стартовали 8 августа 2025 года.

Вторая АЭС на два блока по 1200 Мвт - "Мойынкум"- будет также строиться на Балхаше. Китайская компания CNPC рассматривается в качестве приоритетного партнера по строительству второй атомной станции.

Для еще двух АЭС площадки изучаются.