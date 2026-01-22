Россиянка стала жертвой железнодорожной катастрофы в Испании

Фото: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Гражданка России погибла в железнодорожной катастрофе вблизи испанского Адамуса, говорится в сообщении в телеграм-канале российского посольства в Испании.

В дипмиссии выразили соболезнования родным и близким. "Находимся с ними в прямом контакте, оказываем необходимое консульское содействие", - добавили в диппредставительстве.

Два пассажирских скоростных поезда столкнулись 18 января в испанской провинции Кордова в Андалусии. Поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов у города Адамус и выехал на соседние рельсы. После этого в состав врезался встречный поезд Alvia, следовавший из Мадрида в город Уэльве. Первые два вагона второго состава сорвались с откоса.

Ранее сообщалось, что в результате ж/д катастрофы погибли не менее 39 человек, около сотни получили ранения.



