Уолл-стрит закрылась в плюсе после решения ФРС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги среды ростом, инвесторы оценивали итоги заседания американского центрального банка, а также финансовые результаты компаний.

Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 3,75-4% годовых. В поддержку решения проголосовали десять из 12 членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), двое выступили за увеличение ставки на 25 базисных пунктов.

"Инфляция остается повышенной. Получение дополнительной информации поможет FOMC определить денежно-кредитную политику, целесообразную для своевременного возврата инфляции к целевому показателю в 2%. FOMC обеспечит ценовую стабильность", - говорится в заявлении ЦБ.

Глава ФРС Кевин Уорш в ходе пресс-конференции по итогам заседания подчеркнул, что инфляция в США все еще "слишком высока", тогда как стабилизация цен остается приоритетом для регулятора.

"Заседание ФРС не принесло никаких неожиданностей. Ожидалось, что они сохранят ставку без изменений, так что никакого сюрприза не было", - отметил главный рыночный стратег Carson Group Райан Детрик.

Участники рынка по-прежнему ожидают от Федрезерва ужесточения ДКП в декабре. Вероятность увеличения стоимости заимствований на заседании, намеченном на 8-9 декабря, оценивается в 79,4%, по данным CME FedWatch.

Прогнозы рынка могут измениться после выхода в четверг сентябрьского отчета о расходах и доходах американцев, включающего индексы PCE и Core PCE, на которые ФРС ориентируется при оценке инфляционных рисков. В этот же день будет обнародована предварительная оценка изменения ВВП США в третьем квартале.

Лидером подъема среди компонентов S&P 500 стал Vertiv (+16,5%). Поставщик решений в сфере цифровой инфраструктуры улучшил годовой прогноз прибыли и выручки на фоне сильных квартальных результатов.

Отчетность южнокорейской SK Hynix, многократно нарастившей чистую прибыль и выручку в июле-сентябре, оказала поддержку американским чипмейкерам: акции Micron Technology поднялись в цене на 5,9%, Marvell Technology - на 3,3%, Advanced Micro Devices - на 3,2%, Intel Corp. - на 1,9%. При этом бумаги Nvidia Corp. подешевели на 1,2%.

Котировки Etsy выросли на 5,4%. Онлайн-площадка для торговли в третьем квартале повысила выручку на 11% и получила прибыль лучше оценок экспертов. Кроме того, число активных покупателей на ее платформе увеличилось впервые за два года.

Бумаги нефтеперерабатывающей Phillips 66 подорожали на 2%. Компания в прошлом квартале нарастила чистую прибыль до рекордных $5,6 млрд со $133 млн годом ранее, а скорректированный показатель превзошел прогноз аналитиков.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. повысилась на 1,3% после сообщений СМИ, что OpenAI планирует приобрести чипы искусственного интеллекта у Google.

Котировки Wendy's подскочили на 15,2% на новостях, что консорциум инвесторов во главе с американским хедж-фондом Trian Fund Management сделал предложение о покупке сети ресторанов быстрого питания примерно за $1,4 млрд.

Нефтесервисная компания Baker Hughes сократила капитализацию на 7,4%, хотя ее скорректированная прибыль и выручка в минувшем квартале превзошли оценки рынка.

Акции Boston Scientific подешевели на 5,8%. Производитель медицинского оборудования в третьем квартале снизил чистую прибыль, а также ухудшил годовой прогноз.

Стоимость бумаг GE Vernova уменьшилась на 1,9% после того, как компания объявила о покупке производителя высоковольтного оборудования Trench Group за $9 млрд.

Рыночная стоимость биотехнологической Biogen снизилась на 3,4%, оператора платежной системы Visa Inc. - на 0,3%, несмотря на их сильные квартальные результаты.

Котировки Robinhood Markets ушли в минус на 3,3%. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке и рынке криптовалют в третьем квартале 2026 года сократил чистую прибыль на 16%, несмотря на рост выручки.

Капитализация Apple Inc., представившей в среду первый MacBook с сенсорным экраном, уменьшилась на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,19% - до 52475,1 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,28% - до 7743,98 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,27% и закрылся на отметке 26549,85 пункта.