Судно загорелось в Ормузском проливе у берегов Омана

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - На борту судна, шедшего через Ормузский пролив к северу от Омана, вспыхнул пожар, передает в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Управление получило сообщение об инциденте в Ормузском проливе, в 17 км к северу от оманского города Эль-Хасаб. Капитан стороннего судна заметил, как на другом судне вспыхнул пожар", - говорится в сообщении Управления.

UKMTO отмечает, что о состоянии членов экипажа загоревшегося судна неизвестно. Данных об ущербе для окружающей среды не приводится.

Судам рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, пока власти ведут расследование инцидента.