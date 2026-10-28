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США посоветовали судам избегать прохода через Ормузский пролив

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Военные США в среду рекомендовали экипажам судов без лишней необходимости не пользоваться Ормузским проливом и держаться от него на расстоянии из-за роста напряженности в регионе, передает Bloomberg.

"В связи с нынешней геополитической ситуацией судам, которым не надо проходить здесь, советуют оставаться подальше для избежания ненужных задержек в плавании", - говорилось в уведомлении Объединенного морского информационного центра (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США.

"Минующим эту зону судам рекомендуют закладывать дополнительное время на переход с учетом возросшей плотности движения и операций по поддержанию военной блокады иранских портов", - поясняется в оповещении.

В нем также говорится, что военные могут подняться и осмотреть ходящие между портами нейтральные суда или суда без грузов с целью проверить, не нарушают ли они блокаду.

Причина появления данного заявления неясна, отмечает агентство.

Оно напоминает, что в прошлый раз США обнародовали подобное предупреждение в середине июля, когда вводили блокаду портов Ирана. Тогда ВС США отмечали, что блокада не распространяется на нейтральные суда, но их экипажам следует ожидать расспросов по поводу цели их транзита через Ормузский пролив.

За последние месяцы судоходство через пролив возросло. По информации Bloomberg, танкеры курсируют из Персидского залива в Оманский залив и назад; в Оманском заливе их ждут для перегрузки нефти другие суда, чьи владельцы не желают рисковать. В операциях задействованы десятки челночных танкеров. Вместе с тем Иран нарастил атаки на суда, в октябре их зафиксировали почти 30.

Иран США Ормузский пролив
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