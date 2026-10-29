В МИД Катара отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в Израиле

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Руководство Катара назвало нелепыми и опасными слова некоторых израильских политиков о том, что катарская сторона вмешивалась в избирательный процесс во время выборов в Кнессет, пишет The Times of Istraеl.

"Мы категорически отрицаем обвинения в том, что Катар вмешивался в израильские выборы или финансировал любые действия, нацеленные на то, чтобы повлиять на результат, - написал представитель катарского МИД Маджида аль-Ансари в Х. - Подобные обвинения в равной степени нелепы и опасны".

По его словам, в Дохе отвергают обвинения, выдвинутые некоторыми израильскими политиками и близкими им лицами в СМИ, и считают это очередной кампанией дезинформации, цель которой - втянуть Катар во внутриизраильские политические споры после выборов.

Он напомнил, отметил, что израильские политики обвиняют Катар в подкупе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, израильских левых, а на последних выборах - еще и арабских избирателей: "Если всему этому верить, то получится, что Катар владеет всем Израилем целиком".

Представитель МИД заявил, Катар не позволит делать из себя козла отпущения в контексте неудач определенных израильских политиков, и посоветовал им сосредоточиться на собственных избирателях и попытаться улучшить их жизнь.

Председатель Центризбиркома Израиля Ноам Сольберг потребовал от "Шин Бет" проверить информацию о предполагаемых случаях вмешательства из-за рубежа в парламентские выборы. Он заявил об этом после того, как руководитель спецслужбы Давид Зини передал ему крайне тревожащие факты.

Партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху, как сообщали СМИ, подозревает, что Турция и Катар могли быть причастны к попыткам повлиять на исход выборов.