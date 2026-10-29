От "Шин Бет" потребовали расследовать возможное вмешательство в израильские выборы

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Израиля Ноам Сольберг потребовал от руководителя Службы общей безопасности "Шин Бет" Давида Зини расследовать информацию о предполагаемых случаях вмешательства из-за рубежа в парламентские выборы 27 октября, сообщает I24.

Речь идет о подозрениях в иностранном финансированием и о махинациях с участием иностранных структур на выборах. Распоряжение в адрес спецслужбы поступило после брифинга, на котором Зини ознакомил Сольберга с информацией, вызвавшей "крайне серьезное беспокойство". Отмечается, что иностранное финансирование могло поступать от сил, которые действуют против интересов Израиля. Однако Сольберг отметил, что сам не может подтвердить обоснованность подозрений.

Глава ЦИК также попросил Зини представить результаты расследования в течение будущей недели, указав на установленные законом сроки подачи апелляций в отношении электорального процесса.

По данным других израильских СМИ, правящая партия "Ликуд", возглавляемая премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, полагает, что речь идет о передаче денег Турцией и Катаром в попытке повлиять на исход выборов.

Ynet передает, что председатель ультраправой партии "Оцма Йехудит", министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир потребовал задержать руководство арабских партий, если подтвердятся подозрения в получении ими денег от Катара.

После подсчета около 91% голосов, правящая коалиция во главе с Нетаньяху получает 52 места в парламенте, оппозиционная коалиция - 48 мест. Арабские партии "РААМ" и "Объединенный список" могут обеспечить себе 20 мест. Для получения большинства в парламенте требуется минимум 61 место.