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ЦИК Израиля не увидел оснований сомневаться в объективности избирательного процесса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Систематических проблем с обеспечением честности голосования на парламентских выборах в Израиле не зафиксировано, заявил в четверг и.о. генерального директора Центральной избирательной комиссии Дин Ливне.

"Честность выборов была обеспечена. Нет никаких оснований говорить о систематическом ущербе избирательному процессу. Многочисленные публикации в СМИ безосновательны", - приводит Ynet его слова.

В то же время Ливне упомянул, что власти получили конфиденциальную тревожную информацию в отношении выборов; идет расследование с целью подтвердить или опровергнуть подозрения.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Израиля Ноам Сольберг потребовал от Службы общей безопасности "Шин Бет" проверить информацию о предполагаемых случаях вмешательства из-за рубежа в парламентские выборы в стране. The Times of Israel отмечало, что в правящей партии "Ликуд", возглавляемой премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, подозревают Катар и Турцию в выдаче финансовых средств с целью повысить явку арабских избирателей на выборах. В свою очередь в "Ликуд" назвали происходящее "Раамгейт", указывая на арабскую партию "РААМ".

В ответ на обвинения в подкупе избирателей, чтобы они отдали голос за "РААМ", председатель этой партии Мансур Аббас заявил, что его сопартийцам нечего скрывать. "РААМ" не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу или иным делам. Мы объявляем, что будем в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы прояснить правду", - сказал он.

После подсчета около 96% голосов правящая коалиция во главе с Нетаньяху получает 53 места в парламенте, оппозиционная коалиция - 48 мест. Арабские партии "РААМ" и "Объединенный список" могут обеспечить себе 19 мест. Для получения большинства в парламенте требуется минимум 61 место.

Израиль Ликуд Турция Катар Биньямин Нетаньяху Мансур Аббас
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