Мачадо сообщила о предложении США провести выборы в Венесуэле в 2027 году

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская сторона выступила с предложением о проведении выборов в Венесуэле в 2027 году, заявила в четверг лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо.

Согласно агентству EFE, с соответствующим заявлением она выступила на своей первой пресс-конференции по возвращении в Венесуэлу.

Она отметила, что будет добиваться того, чтобы все граждане страны смогли проголосовать на следующих выборах.

"Мое присутствие в Венесуэле показывает, что вопрос перехода власти продвигается", - сказала она.

Мачадо также поблагодарила госсекретаря США Марко Рубио и президента США Дональда Трампа за их операцию в январе этого года, в ходе которой американские военные вывезли из Венесуэлы на тот момент президента страны Николаса Мадуро и его супругу.