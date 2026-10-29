Трамп вновь высказал идею переименования Ормузского пролива в честь себя

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз озвучил идею переименования в честь себя Ормузского пролива, но предположил, что такой шаг может вызвать недовольство у некоторых людей.

"Я думаю о том, чтобы переименовать его в пролив Трампа", - сказал он на митинге в штате Южная Каролина. Присутствующие отреагировали на это аплодисментами.

При этом Трамп констатировал, что такой шаг мог бы вызвать споры. "Как вы думаете: наверное это не очень обрадовало бы арабов?", - спросил он пришедших на митинг людей.