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Более 10 транспортных самолетов ВВС США совершили рейсы на базы в Израиле

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Более 10 самолетов военно-транспортной авиации ВВС США за последнюю неделю совершили посадку на авиабазах в Израиле, сообщает The Times of Israel со ссылкой на авиационные ресурсы.

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Большинство этих рейсов вылетели с армейского аэродрома Биггс в Эль-Пасо, штат Техас. Там размещается армейская 69-я артиллерийская бригада ПВО, оснащенная зенитными ракетными комплексами Patriot и системами противоракетной обороны THAAD. Пунктами назначения самолетов были израильские авиабазы Неватим и Овда, расположенные на юге страны.

В последние дни также был выполнен ряд других грузовых рейсов американских военных самолетов на базы США в странах Ближнего Востока, включая Иорданию, Саудовскую Аравию, Катар и Кувейт.

Как указывает издание, содержимое грузов неизвестно, однако предполагается, что это связано с мерами США по усилению противовоздушной обороны в регионе в преддверии возможного нового витка противостояния с Ираном.

В среду газета The Wall Street Journal написала, что американские военные направляют из Техаса в Израиль зенитно-ракетный комплекс Patriot для укрепления системы ПВО в регионе.

Хроника 28 февраля – 30 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США транспортные самолеты Израиль
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