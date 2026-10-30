Bloomberg сообщил о встрече премьера Норвегии в Осло летом с экс-чиновником РФ

На этой встрече Европе посоветовали вести диалог с Москвой без условий, узнало агентство

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре минувшим летом провел в Осло встречу с бывшим высокопоставленным официальным лицом РФ, на этой встрече европейскую сторону призвали наладить контакты с Россией и не ставить условия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам человека, знакомого с темой, часть работы Стёре сделал прошлым летом, встретившись в Осло с бывшим высокопоставленным российским должностным лицом. Тот объяснил, что Европе следует разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным и не выдвигать ультиматумы", - информирует агентство.

В канцелярии Стёре, а также в офисе президента Финляндии Александра Стубба информацию комментировать не стали.

По словам собеседников Bloomberg, Стёре и Стубб сработались еще раньше; в ходе сложных переговоров поддерживают друг друга и снижают давление на каждого из них. "Стубб хочет мыслить на перспективу, в европейских и глобальных масштабах, и это находит отклик у Стёре, отметил один из источников", - передает агентство.

27 октября Стубб и Стёре провели с Путиным телефонный разговор, в котором обсудили украинское урегулирование. 28 октября Politico со ссылкой на источники передавало, что власти ряда стран ЕС раскритиковали этот телефонный разговор. Недовольство выразили, в частности, в Риме: источник в правительстве страны заявил, что звонок показал неспособность ЕС выбрать единого переговорщика. В Италии заявили о необходимости как можно скорее подобрать такого человека.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что в настоящий момент речи о том, чтобы рассматривать Стубба и Стёре в качестве представителей от Европы на переговорах по ситуации на Украине, не идет; сейчас есть договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций РФ - США - Украина на уровне представителей стран.