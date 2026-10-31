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Президент Польши проведет срочные консультации в связи с ситуацией вокруг КС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что проведет срочные консультации с парламентскими силами в связи с кризисом вокруг Конституционного трибунала.

Telewizja Republika передает, что в заявлении Навроцкого, которое зачитал глава канцелярии президента республики Павел Шефернакер, произошедшее названо силовым захватом суда. Также сообщается, что Навроцкий провел консультации с первым председателем Верховного суда, судьей Збигневом Капиньским, который также не поддерживает ситуацию.

Как сообщалось, премьер Польши Дональд Туск, представляющий партию "Гражданская платформа", стремится назначить новых судей вместо тех, которые были назначены прежним правительством.

Политический оппонент Туска Навроцкий ранее в этом году отказался утверждать назначение шести номинированных парламентом судей. Председатель Конституционного суда Богдан Свенчковский также отказывался допускать к работе новых судей. Свенчковский, как и Навроцкий, поддерживает ныне находящуюся в оппозиции партию "Право и справедливость".

В пятницу поступали сообщения, что Свенчковского отстранили от работы, а руководство судом взяла на себя лояльная Туску судья Анна Корвин-Петровская.

Попытки поменять руководство суда вызывают негативную реакцию в "Праве и справедливости". В частности, лидер партии Ярослав Качиньский назвал действия Туска попыткой госпереворота, нацеленной на судебные власти страны.

Навроцкий прервал поездку в Сенегал в связи с кризисом.

Польша Кароль Навроцкий
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