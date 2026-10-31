В Египте заявили, что новый раунд войны США и Ирана будет разрушительным и безрезультатным

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в субботу заявил, что возобновление боевых действий между США и Ираном повлечет за собой еще более масштабные разрушения, но перелома в ситуации не будет.

"Второй раунд окажется еще опаснее, еще гибельнее, результатов не принесет. Нам нужно извлекать уроки из прошлого", - приводит Al Jazeera его слова с конференции IISS Manama Dialogue.

Он отметил, что можно начать боевые действия в одностороннем порядке, однако контролировать их последствия, остановить бои в одиночку не получится. Министр добавил, что ближневосточный регион столкнулся со "стратегической реальностью", при которой наблюдается эскалация боевых действий, а страны Персидского залива продолжают подвергаться атакам.

Ранее американский телеканал MS NOW со ссылкой на источники передавал, что власти США сообщили союзным странам Персидского залива, что могут вновь атаковать Иран сразу после промежуточных выборов 3 ноября. Тем не менее, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. По словам двух источников MS NOW, в послании Вэнс предложил провести встречу официальных представителей Вашингтона и Тегерана.

По данным портала Axios, такие страны, как Египет, Турция, Ирак, Пакистан, Саудовская Аравия призывали Иран возобновить переговоры с США до промежуточных выборов.