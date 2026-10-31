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В Египте заявили, что новый раунд войны США и Ирана будет разрушительным и безрезультатным

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в субботу заявил, что возобновление боевых действий между США и Ираном повлечет за собой еще более масштабные разрушения, но перелома в ситуации не будет.

"Второй раунд окажется еще опаснее, еще гибельнее, результатов не принесет. Нам нужно извлекать уроки из прошлого", - приводит Al Jazeera его слова с конференции IISS Manama Dialogue.

Он отметил, что можно начать боевые действия в одностороннем порядке, однако контролировать их последствия, остановить бои в одиночку не получится. Министр добавил, что ближневосточный регион столкнулся со "стратегической реальностью", при которой наблюдается эскалация боевых действий, а страны Персидского залива продолжают подвергаться атакам.

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Ранее американский телеканал MS NOW со ссылкой на источники передавал, что власти США сообщили союзным странам Персидского залива, что могут вновь атаковать Иран сразу после промежуточных выборов 3 ноября. Тем не менее, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. По словам двух источников MS NOW, в послании Вэнс предложил провести встречу официальных представителей Вашингтона и Тегерана.

По данным портала Axios, такие страны, как Египет, Турция, Ирак, Пакистан, Саудовская Аравия призывали Иран возобновить переговоры с США до промежуточных выборов.

Хроника 28 февраля – 31 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Египет Бадр Абдель Аты
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