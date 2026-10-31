Минторг США выдал разрешение Boeing на восстановление работы с "Белавиа"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США выдало разрешение Boeing на восстановление работы с белорусской авиакомпанией "Белавиа", сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в субботу.

"Этот шаг позволит авиакомпании напрямую получать программное обеспечение от производителя и запчасти для уже эксплуатируемых самолетов. Кроме того, данное решение открывает потенциальные возможности для приобретения новых бортов", - проинформировали в авиакомпании.

Там напомнили, что ранее схожее разрешение корпорации было выдано министерством финансов США.

"В целом, значительное послабление санкций в отношении "Белавиа" стало возможным благодаря переговорному процессу в рамках регулярного диалога президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и правительства с представителями Белого дома США", - отметили в пресс-службе компании.

США ввели санкции против "Белавиа" в августе 2023 года, в ноябре 2025 года их сняли.