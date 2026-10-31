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Эрдоган считает недопустимыми атаки на коммерческие суда в Черном море

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что эскалация ситуации в Черном море в связи с украинским конфликтом не принесет пользы ни одной из сторон.

"Атаки на гражданские суда и любые действия, которые усиливают напряженность в Черном море, не служат ничьим интересам", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что удары по коммерческим судам, с точки зрения Анкары, недопустимы.

Он вновь отметил, что Турция готова "предпринять любые возможные усилия", чтобы поспособствовать украинскому урегулированию.

Президент Турции также сообщил, что в ходе переговоров с Зеленским в субботу обсуждал безопасность судоходства в Черном море, и заверил, что будет продолжать диалог по этой теме как с Киевом, так и с Москвой.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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