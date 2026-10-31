США изучают предложения, касающиеся безопасности в Черном море

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил, что американская сторона видит интерес других стран в нормализации ситуации в сфере безопасности в Черном море, в частности, для возобновления поставок зерна.

"Мы видим растущий интерес со стороны международного сообщества выступить гарантами или посредниками какого-нибудь соглашения", - сказал Рубио на пресс-конференции.

Он отметил, что ситуация в Черном море создает значительные "вызовы" не только для поставок энергоресурсов, но, главным образом, продовольствия и зерна.

По его словам, с соответствующим предложением выступила, в частности, Турция. "Мы изучаем это", - сказал госсекретарь США.