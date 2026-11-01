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Глава МВД ФРГ пригрозил суровыми мерами участникам беспорядков во Франкфурте

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ выявят и накажут участников беспорядков, произошедших в субботу во Франкфурте-на-Майне, заявил в воскресенье глава МВБ страны Александр Добриндт.

"Мы установим участников беспорядков и мародеров. Они ответят за свои действия (...). За такое нарушение мирной жизни нужно вынести жесткие наказания", - цитируют министра немецкие СМИ.

Он отметил, что присутствие на улицах большого числа полицейских позволило избежать еще более масштабных беспорядков в городе.

Добриндт отметил, что акции протеста в городах ФРГ, в целом, были мирными. Однако в ряде случаев произошли столкновения с полицией. В таких инцидентах министр обвинил "нацеленные на насилие группировки левого толка", а также "смутьянов из иммигрантской среды".

Германия Франкфурт-на-Майне
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