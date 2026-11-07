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Глава правительства Катара призвал США и Иран не затягивать заключение мирного соглашения

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани призвал США и Иран не ждать идеального момента для прекращения боевых действий и заключения мирного соглашения, сообщил в субботу межарабский телеканал Al Jazeera.

"Идеального мирного соглашения не будет никогда, и идеального момента ждать не стоит", - сказал Аль Тани, обратившись и к Вашингтону, и к Тегерану с призывом завершить боевые действия.

Аль Тани призвал стороны полагаться на прагматизм и дипломатию.

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Катар выступает посредником по урегулированию ситуации между Ираном и США.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта действий относительно Ирана: нанести новые удары, продолжить экономическое давление на Тегеран или заключить сделку. После встречи со своей командой Трамп заявил журналистам: "Теперь мы примем решение".

"Я бы предпочел не разрушать остальную часть страны, если это возможно, но, возможно, мне придется это сделать. Вы скоро узнаете", - заявил Трамп.

По данным источников портала Axios, Центральное командование ВС США (CENTCOM) завершает подготовку к возможному возобновлению крупных боевых операций в Иране, хотя и не получало новых указаний из Вашингтона.

Хроника 28 февраля – 07 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Катар
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