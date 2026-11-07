Сирия не планирует отправлять войска в Йемен

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сирийские власти сообщили, что на данный момент не планируют отправлять войска Йемен, так как Дамаск фокусируется на решении собственных внутренних проблем, сообщило в субботу агентство САНА со ссылкой на дипломатический источник.

"Источник заявил, что сообщения об отправке сирийских военных в Йемен на сегодняшний день не соответствуют действительности, так как в ближайшей перспективе приоритет для Сирии - укрепление собственной внутренней безопасности и экономическое восстановление", - говорится в сообщении.

Говоря о сотрудничестве Дамаска с Саудовской Аравией в военной сфере, собеседник агентства пояснил, что оно фокусируется на "помощи в подготовке военных и усилении саудовских военных возможностей".

В последние месяцы в СМИ циркулируют предположения, что Сирия может отправить воинский контингент в Йемен для участия в боях против хуситов.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию, ведущую бои против сил хуситов.