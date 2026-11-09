В ЕС ускоряют создание Центра морской безопасности в Черном море

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости обеспечить полноценное функционирование Центра морской безопасности в Черном море. Она сказала это в Бухаресте на пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном.

"В вопросах обороны и безопасности мы должны действовать максимально оперативно. Именно поэтому я рада сообщить, что по согласованию с Румынией и Болгарией мы ускоряем работу над созданием Центра морской безопасности в Черном море. Проект предусматривает четкие сроки реализации и целевое финансирование в размере 50 млн евро", - сказала она.

Фон дер Ляйен напомнила, что эта идея была впервые представлена в стратегии ЕС по Черноморскому региону в середине 2025 года.

"С тех пор ситуация в сфере безопасности ухудшилась гораздо быстрее, чем кто-либо из нас ожидал. В связи с этим я приветствую более тесное морское сотрудничество между Румынией, Болгарией и Турцией", - сказала председатель ЕК.