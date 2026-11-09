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Трамп усомнился в честности выборов в Конгресс

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что промежуточные выборы в конгресс США прошли с нарушениями, в частности, во время досрочного этапа голосования.

"Хоть кто-то в действительности верит, что эти выборы были честные? Как опросы могли оказаться настолько неверными?", - написал он.

По его словам, "некоторые вбросы бюллетеней" во время досрочного голосования были настолько масштабными, что "было невозможно победить".

По итогам выборов 3 ноября республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса, причем в ряде случаев - проиграли даже в тех штатах, в которых доминировали десятилетиями.

Дональд Трамп Конгресс США
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