Трамп усомнился в честности выборов в Конгресс

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что промежуточные выборы в конгресс США прошли с нарушениями, в частности, во время досрочного этапа голосования.

"Хоть кто-то в действительности верит, что эти выборы были честные? Как опросы могли оказаться настолько неверными?", - написал он.

По его словам, "некоторые вбросы бюллетеней" во время досрочного голосования были настолько масштабными, что "было невозможно победить".

По итогам выборов 3 ноября республиканцы утратили контроль над обеими палатами Конгресса, причем в ряде случаев - проиграли даже в тех штатах, в которых доминировали десятилетиями.