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В Измире число жертв взрыва на сталелитейном заводе достигло 16

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Измире число жертв взрыва на сталелитейном заводе достигло 16, пострадали еще 13, сообщил на заседании правительства Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu. Ранее сообщалось о шести погибших.

По факту началось расследование.

Взрыв произошел незадолго до полудня во время замены котла, сообщил с места события губернатор Измира Сюлейман Элбан. В тот момент в непосредственой близости находились около 200 человек. После взрыва начался пожар, его уже потушили.

Компания Habas Aliaga, которой принадлежит завод, пообещала всячески содействовать следствию.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Habas Aliaga Измир
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