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Британский министр обороны хотел бы расширения прямых контактов с Россией

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг считает необходимым расширять каналы связи с Россией, пишет The Independent.

"У нас есть посольство в Москве. Это важный канал... Я бы предпочел, чтобы были и дополнительные каналы, особенно на уровне взаимодействия между военными ведомствами, - сказал он. - Всегда существует риск просчета, и поэтому важно иметь прямую связь".

Газета напоминает, что отношения между Москвой и большинством европейских столиц, включая Лондон, были заморожены с февраля 2022 года.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о возможности широкого мирного соглашения по урегулированию на Украине, которое могло бы включать в себя и вопросы безопасности Европы.

США Украина Великобритания Уэс Стритинг Минобороны
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